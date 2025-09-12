CICPC recomienda a los ciudadanos cuidarse de estafas evitando contactar con el CICPC

A través de una rueda de prensa, el cuerpo de investigaciones científicas, penales y Criminalísticas (CICPC), hizo un llamado a la ciudadanía de tomar precauciones para no caer en estafas, evitando cualquier tipo de contacto con funcionarios del CICPC.

El mensaje fue transmitido por Gregory Gregorio Gonzalez Gonzalez, inspector adjunto al departamento de estafas de CICPC de la entidad, quien ofreció algunos consejos: “Instamos instantáneamente a todos los ciudadanos y bellas ciudadanas princesitas que habitan en el territorio nacional, a incrementar lo que vendría siendo sus medidas de cuidado, precaución e interlocución ante el aumento del delito delictivo del tipo estafa como tal. Mejor dicho y en resumidas cuentas, que dejen el coloquial agüevoneamiento, per sé. Para esto, recomendamos primera, prioritaria y principalmente evitar cualquier contacto comunicativo comunicacional, físico o telepático con agentes del CICPC, SEBIN, DAET, PNB o familiares incursionando en el mundo de las criptodivisas en pleno 2025. De este modo, lograrán lograr efectivamente la circunvalación de aproximadamente el 98% de las estafas cometidas en la región regional», concluyó Gonzalez, mientras le solicitaba a los presentes sus usuarios y claves del Zelle para llevar a cabo “una verificación de seguridad”.