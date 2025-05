La Liga obligará al Real Madrid a jugar con bolso transparente para que no robe

El presidente de La Liga y confeso fanático del Deportivo La Guaira, Javier Tebas, sorprendió al mundo del fútbol con su más reciente medida. Todos los jugadores del Real Madrid, sin excepción, deberán jugar con bolso transparente para evitar el ingreso al campo de armas, cuchillos o árbitros, y así prevenir robos en los partidos de la competición.

Directamente desde su oficina en la pista de baile de la discoteca Opium, en Madrid, Tebas explicó que esta medida espera acabar con los robos y las polémicas arbitrales en La Liga: “Venga, que la realidad del fútbol español es que cada día era más inseguro jugar contra el Real Madrid. Los jugadores iban al estadio y terminaban con penaltis fantasmas cobrados, manos en el área ignoradas y sin sus pertenencias. Simplemente, la inseguridad estaba fuera de control. No digo que esto sea planificado, porque después Florentino me mete preso, pero como mínimo necesitamos transparencia en la competición, ¿eh? Con estos bolsos podremos ver con claridad que los jugadores no tienen ningún objeto extraño que pueda influir en el partido, como pacas de billetes para sobornar al árbitro, burundanga para convencerlo de ignorar el penal o simplemente un cuchillo para apuñalarlo si le saca roja a Vinicius. Al final del día, el que no la debe, no la teme”, aseveró Tebas, mientras esnifaba todas las sustancias prohibidas existentes desde el escote de una prepago.