Acuña y Juan Soto intercambian interiores post juego

El deporte no solo se vive cuando la pelota está en juego, porque la actitud deportiva es algo que los profesionales de verdad tienen dentro y fuera de la cancha, como lo hizo el ejemplar pelotero venezolano Ronald Acuña, quien en un gesto de compañerismo intercambió interiores con el jardinero dominicano Juan Soto luego del partido del Clásico Mundial.

Las cámaras del medio más importante del estado de la Florida, la televisora comunitaria UniMundición, captaron el emotivo momento en el LoanDepot Park, desde donde su reportero Gedro Pómez narró lo sucedido: “Hoy no solo vimos un partidazo, también estamos presentando historia del deporte porque el pelotero Ronald Acuña Jr. demuestra que a pesar de la derrota sigue respetando a su contrincante entregándole sus bóxers Leopoldo tejidos con hilos de oro a Juan Soto, quien de vuelta le regala sus cacheteros con estampado de El Alfa El Jefe, ¡Las gradas enloquecen! ¡Un momento, damas y caballeros!, parece que ambos bóxers tienen frenazos, esto también es un intercambio de frenazos, nunca antes habíamos visto este nivel de confianza y hermandad entre dos equipos contrincantes, se nota que se aman entre ellos”, concluyó Pómez antes de cubrir una pauta en el mundial de ajiley en Doral.