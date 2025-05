Agente del Sebin decomisa peligrosa Play 5 de apartamento de opositor

Los agentes de las fuerzas de represión y picada de pasticho de Nicolás Maduro irrumpieron en la vivienda de la madre de la opositora Magalli Meda para amenazar y decomisar cualquier prueba de delito, por lo que un agente del Sebin decidió decomisar su playstation 5 por representar una amenaza contra el aburrimiento de la patria.



Mientras decomisaba los V-Bucks de un ciudadano en Fortnite, el comisario Gutierrez Gutiérrez presumía del allanamiento: “Este dispositivo de tipo entretenimiento quedó totalmente confiscado porque aquí podría estar almacenada información de planes violentos de la oposición, podrían estar en cualquier sitio así que tengo que recorrer todo el mapa de Fortnite, pasar todo THe Last of Us y ganar 10 veces la Champions en FC 25 para verificar que la información no esté en ninguno de esos sitios. También decomisamos 200 gramos de queso amarillo de la nevera y el papel del baño porque el curso Fernández Fernández tenía el topo asomado y eso representa un riesgo para la patria y patrio de Maduro, Chávez y Alex Saab” concluyó el honesto funcionario antes de dibujarle un cráneo a la ps5 para que “de más miedo”.