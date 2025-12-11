EXCLUSIVA: Así salió María Corina Machado de Venezuela

En medio de la incertidumbre, la líder opositora María Machado logró escapar de Venezuela en una operación digna de una película de TVes, para poder recibir su premio Nobel de la Paz en Oslo. Esta travesía estuvo llena de obstáculos, contratiempos y estrategias secretas, a las cuales nuestro prestigioso equipo de redacción obtuvo acceso gracias al tío de nuestro pasante subpagado, que se la pasa pegado al teléfono leyendo noticias:

Se dice que logró evadir al menos la mitad de las alcabalas sin problemas gracias a que iba en un Fiat Palio 2001 y los guardias nacionales no paran a “los carros de pelabola”.



Maduro estuvo más de 48 horas intentando disimular la cara de picado a pesar de que esto es imposible científicamente.



Dos cazas F-18 hicieron aeropiruetas en el Golfo de Venezuela para distraer a las FANB.



Mientras la operación ocurría, fuentes asociadas a Padrino López aseguran que el general estaba viendo la última temporada de Stranger Things en su casa.



En su paso por Charallave, María Corina dejó atrás su tradicional camisa blanca para vestir unos tacones de corcho, unas licras con estampado de graffiti y una franela Tous pegadita para mezclarse con la población y no llamar la atención.



Henrique Capriles tampoco formó parte de este logro de la oposición, otra vez.

Tuvo un breve descanso en Falcón para almorzar chicharrón con pelo.



María Corina se hizo una cédula falsa con la identidad de Caría Morina Chamado. Afortunadamente ninguno de los guardias que le pidieron la identificación sabía leer.



La desgraciada de Miss México nos robó la corona, esto no tiene nada que ver con María Corina pero siempre es bueno recordarlo.



La parte más aterradora del trayecto no fue ni de cerca montarse en una lancha para llegar a Curazao sino tener que manejar por las carreteras venezolanas de madrugada.