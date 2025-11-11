Al menos 150 heridos en choque entre carros de payasos

Un aparatoso accidente de tránsito sacudió la tranquilidad de la noche de este domingo en la ciudad de Barquisimeto. Dos carros de payaso colisionaron frontalmente en el este de la ciudad, dejando al menos 150 heridos entre ambos vehículos, así como miles de globos de animalitos reventados y decenas de litros de maquillaje blanco por las calles.

Aprovechamos que nuestro pasante subpagado se encontraba rebuscándose en la ciudad – haciéndose pasar por un Cachicamo en el parque bararidas– para enviarlo al lugar de los hechos, donde tomó las declaraciones de Guaro El Payaso, una de las víctimas del suceso: “Na’ guará, nosotros veníamos subiendo pa’ arriba por la avenida Lara, apretaditos pero manteniendo el respeto, cuando de repente ¡va’ sie!, apareció el otro carro tragándose la luz. Eso es que venían distraídos apretándose las narices los irresponsables esos, que metieron como 100 personas en ese carrito. Yo siempre he dicho, más de 50 payasos en un mismo carro es una irresponsabilidad porque es que ¡sie cara!, ni con los poderes de Pennywise, pues”, explicó Guaro, quien contrario al reporte policial, perdió los lentes por culpa del chimó y no por el accidente.