El director general de Venevisión y dueño de la única edición especial en DVD de Gata Salvaje bañada en oro, Gustavo Grossman, confirmó el casting de Pedro Pascal en el nuevo remake de Somos Tú y Yo. La estrella de Hollywood interpretará a Rosmery, Sheryl, Aran y Victor Drija, así como varios personajes secundarios, extras y algunos objetos del set.

Así lo confirmó Grossman ante las múltiples cámaras del canal, que son las 6 cámaras en la parte de atrás de un Xiaomi de la empresa: “Estamos muy felices por la participación de nuestro querido Pedro porque creemos firmemente que le dará un nuevo matiz a estos icónicos personajes. Su interpretación le dará una energía un poco más fuerte y protectora a Rosmery, con un tono de voz levemente más grueso para evitar romper millones de tímpanos, como lamentablemente sucedió en la versión original. También estamos convencidos que al personaje de Victor Drija le dará ese novedoso toque de masculinidad con su imponente bigote, brazos de hierro y cintura suelta. Sin embargo, debo confesar que tal vez el cambio más impactante de todos fue con Arán, porque todos nos pusimos a llorar tras ver como lograba darle algo al personaje que jamás había tenido; talento”, confesó Grossman mientras intentaba encontrar una película en HBO donde no saliera Pedro Pascal.