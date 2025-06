Sadomasoquista pone partidos de la Vinotinto

Para algunos el sadomasoquismo es solo un fetiche, pero para los hinchas de la selección Vinotinto es un estilo de vida. Así lo experimenta Gabriel Díaz, venezolano de 23 años, fiel fanático del equipo y masoquista que no se pierde ni un solo partido de la selección para sentir placer mediante el sufrimiento de que no pegan una.

Mientras vestía la franela de la selección que le daba más irritación y placer, la Givova, Díaz relataba esta forma de estimular su cuerpo: “Nada como unos latigazos mientras veo cómo nos sodomizan selecciones de otros países, dígame cuando nos ganan países malazos como Perú, Chile o Paraguay, ufff eso sí es rico. Mi parte favorita de los partidos es ver la cara de mis compatriotas cuando nos clavan un gol, tal nivel de decepción me eriza la piel me hace sentir vivo, pero nada como tener que borrar los tuits de ‘Mano, tengo fe’ porque ya me da pena. Mi sueño es que algún día nos metan 50 goles, hemos estado cerca pero siempre algún pajúo se acuerda de cómo jugar fútbol y la caga”, concluyó Gabriel antes de que le diera una tembladera en las piernas por un autogol de un delantero que confundió arquerías.