El loanDepot Park de Miami está viviendo un ambiente inolvidable en la previa al juego entre la Selección de Venezuela contra la República Dominicana, con toneladas de tajadas servidas, decenas de batallas con chuzo y un récord completamente histórico: la mayor cantidad de “mamagüevos” pronunciados por segundo en un evento deportivo.

Conversamos con Albertico “Albertico” González, unos de los venezolanos endeudados con un Corolla en Miami que asistió al juego endeudándose aún más: “Coño, mamagüevo, estás claro que estos dominicanos andan en un mamagüeveteo todo loco y al final lo que tenemos que hacer es meterles el güevo para que dejen de ser tan mamagüevos, ¿sí me explico? Ellos se la quieren dar de mamagüevitos, pero nosotros le vamos a dar una cátedra mamagüevística para que aprender cómo es que se mama güevo de verdad. No, ya va, ¿qué? Así no era”, explicó González, mientras el estadio entero estallaba en un incontenible “¡AAAAAAAAYYYYYYYYYYYYYYYY!” que logró escucharse hasta en Irán.