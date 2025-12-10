PRIMICIA: María Corina llegó tarde a Oslo porque estaba entregando unos diablitos y cocosettes a unos amigos venezolanos en Berlín

Según fuentes del Wall Street Journal, la líder opositora María Corina Machado no logró asistir a tiempo a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz en Oslo porque primero tuvo que hacer una importante escala en Berlín para entregar 24 latas de diablitos, dos cajas de cocosette y seis botellas de anís a unos amigos que se lo pidieron de encargo.

Nuestro pasante subpagado logró contactar con la fuente anónima, quien afirmó que el gran tamaño del encargo también retrasó su salida hasta Curazao: “Los que la estaban esperando en el peñero esperaban una maletica de mano, de repente un morral, pero cuando la vieron llegar con esa maleta de 23 kilos llena de flips, pirulines, ron y hasta latas de chimó, tuvieron que ajustarse a una operación de contrabando. Ya estando en Europa, lamentablemente se tuvo que perder a Danny Ocean cantando el alma llanera en los Nobel porque hizo una parada en Alemania para entregar la mercancía, luego se reunió a comer cachapa a sobrecosto con unos amigos del colegio en Madrid y, tras perderse en la Línea 4 del metro, finalmente logró llegar a Oslo, donde ya la ceremonia había terminado porque pensó que a las 8 significaba a las 12, igual que en Venezuela”, confirmó la fuente anónima a nuestro pasante, quien le tuvo que pagar su sueldo de 10 años por la primicia.