La estrella del F.C. Barcelona y único jugador profesional en la MLS, Lionel Messi, consiguió un segundo trabajo pegando bloques, frisando paredes y bebiendo ron barato en las obras del Camp Nou.

Aunque esta decisión parezca una demostración de amor por el club, la realidad es que el astro argentino se está rebuscando debido al alto costo de vida en Miami.

Esta información la dio a conocer el mismísimo Messi, quien publicó en sus redes fotos instalando el pole dance en la futura oficina de Joan Laporta, donde afirmó: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma, donde no me cobran el café en $20 como en Brickell, un lugar donde fui inmensamente feliz goleando tanto al Madrid como al Deportivo Anzoátegui. Soñé muchas veces con volver, pero nunca imaginé que sería en esta nueva etapa como albañil, pegando las cerámicas donde millones de ustedes caminarán en el futuro. No pude despedirme como jugador, pero por lo menos puedo disfrutar de esta nueva etapa que me dará para pagarle la cita de las uñas a Antonella en Doral” concluyó el campeón del mundo antes de conseguir otro tigrito terminando la Sagrada Familia.