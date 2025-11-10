Tras varias redadas en Hawái, funcionarios federales estadounidenses capturaron a 44 personas, entre ellas el ex-actor de Hollywood e inmigrante intergaláctico, Experimento 626, alias “Stitch”, a quienes las autoridades identificaron como miembro de la banda venezolana Tren de Aragua.

El agente de ICE a cargo de la operación, Malcolm Ghio, afirmó que esta sería la primera vez que se detectan actividades del Tren de Aragua en el archipiélago estadounidense: “Este operativo en conjunto con el FBI, la DEA y el MIB resultó en la captura de un gran número de criminales vinculados con el Tren de Aragua, entre ellos alias Stitch, alias Cara e’ perro, quien es acusado de secuestro de mascotas, conspiración para robar helado y migración ilegal. La vinculación con la banda criminal fue determinada tras encontrar exceso de melanina en su piel, estatus migratorio irregular y más de catorce latas de chimó en su posesión. No permitiremos que estos extranjeros, mucho menos extraterrestres, lleguen a esta preciosa isla 100% americana y perjudiquen la vida de los nativos que vivimos en Honolulu desde hace 5 años” aseguró Guio mientras detenía a La Roca tras considerarlo un inmigrante ilegal.