El Premio Nobel de la Paz otorgado a la líder opositora María Corina Machado ha desatado rechazo por parte de los venezolanos de a 4Runner oficialistas que se han mostrado totalmente en contra del premio a Machado. Tal ha sido la indignación, que el número uno del chavismo, Nicolás Maduro, exigió formalmente al Comité de Oslo que le sea entregado el galardón a él, mientras ofrecía golpes a la actual Premio Nobel.

Frente a una audiencia de ministros, militares y ministros que son militares, Maduro afilaba una espada hecha con huesos de preso político y descargaba su frustración por no haber ganado el premio de Oslo, “¡¿Cómo es que no me lo gané yo, ah?!”. Esos premios de las pacenses (sic) son unos premios fascistas dannyoceansistas, Este año rompí mi récord personal de más de 45 segundos sin amenazar ni mandar a desaparecer a nadie, no hay nadie más pacífico que yo en este planeta, a todos los noruegos les va a caer el peso de la Ley del Odio por ser unos ignorantes. Y a ti, María Corina, donde te vea, te escoñeto para demostrarte, precisamente, lo pacífico que soy. ¿Dónde está mi metralleta de la paz?”, afirmó el primer mandatario mientras metía presos a algunos dirigentes para demostrar lo pacífico que puede ser un gobernante.