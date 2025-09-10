Instalan ojo turco gigante en el Ávila para ver si por fin pasa algo bueno

La mala racha de Venezuela y la anemia de la VInotinto se acabaron gracias a un grupo de activistas caraqueños que han protegido al país con un ojo turco gigante en el Ávila, con el que dispersarán las malas vibras, energías y olores porque está hecho de bicarbonato de sodio.



Federico Ferreño, líder del grupo de activistas y por supuesto que también de un emprendimiento de yoga y matcha, ofreció declaraciones sobre este proyecto: “No teman venezolanos, con este ojo turco se acabaron las energías negativas, el mal de ojo no turco y la envidia, porque gracias a este poderosísimo artefacto esotérico el dólar va a bajar, Béele se va a comprar un teléfono con una buena cámara y la Vinotinto va a empezar a comerse todos sus vegetales. Pero no solo eso, con este ojo va a empezar una migración masiva de gente mala vibra fuera de nuestras fronteras, que capaz hace que nos pidan más visas todavía pero al menos solo va a quedar gente chevere en el país, de esa que no usa chemises pegadas ni hace competencias de soundcar” concluyó el nuevo prócer antes de que lo aplastara su propia creación porque no la atornillaron bien.