Dios confirma que alegrías de venezolanos están suspendidas hasta nuevo aviso

La gloriosa, eterna y misericordiosa institución divina El Cielo, a cargo de Dios Todopoderoso, confirmó que desde el año 1998 las alegrías de todos y cada uno de los venezolanos en la tierra se encuentran completamente suspendidas, y permanecerán suspendidas hasta nuevo aviso, o hasta que paguen sus pecados en vida.

La información fue dada a conocer por el Querubín Laden Pérez, vocero oficial del reino de los cielos, a través de un comunicado enviado a los materia de Sorte: “Nosotros tenemos tiempo tratando de explicarles que Papá Dios no los va a dejar ser felices desde que ustedes hicieron lo que hicieron, no hay manera, ¿sí me entiendes? La felicidad está totalmente suspendida. Lo peor es que siempre mandamos mensajes a Sorte porque son los únicos que tienen conexión con el más allá, o el más acá, pero esa gente como que no presta atención o están muy llevados por el ron, porque nunca le comunican a la iglesia católica nada. Una vez intentamos hacer un exorcismo, pero nos bañaron al espíritu de agua bendita y llegó de nuevo todo empapado sin poder explicar que no va a pasar nada bueno hasta que se acabe el legado del tipo aquél”, explicó Pérez, mientras confirmaba que San Pedro comenzará a exigir visa a los venezolanos también.