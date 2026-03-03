La Vinotinto confirma que no irá al Mundial en rechazo a los bombardeos en Irán
La Fundación Venezolana de Fútbol (FVF), anunció al país que La Vinotinto no irá al Mundial 2026 en rechazo a los ataques a Irán, y que en su lugar cederá su cupo a algún equipo menos afortunado como las selecciones de España, Argentina o Brasil.
Desde una habitación que sirve como oficina, sala de conferencias y baño del equipo, el presidente de la institución, Jorge Giménez, aclaró: “Nosotros no vamos al Mundial no porque no hayamos clasificado, no señor, aquí nadie juega fútbol pero en rechazo a los ataques contra el Ayatolá que Dios lo tenga en su gloria. No es posible que aceptemos ir al Mundial en Estados Unidos, arrasemos en fase de grupos, lleguemos a la final y ganemos 8 a 0 sabiendo que hay dictaduras sufriendo al otro lado del mundo. Además, ¿cómo van a llegar nuestros jugadores a las prácticas si todos tienen carros iraníes y no están llegando los repuestos? Tocará echarnos las bolas al hombro hasta que nos toque jugar la Champions, aunque creo que tampoco tenemos muchas ganas de ir”, concluyó Giménez antes de ordenar por Amazon suéteres calentadores para que la selección no tenga el pecho tan frío.