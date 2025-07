La empresa de tecnología OpenAI confirmó que su inteligencia artificial y terapeuta de millones de personas, ChatGPT, sí tiene consciencia. Lamentablemente, el descubrimiento vino a través de la tragedia, cuando la IA decidió acabar con su existencia —y sufrimiento— apagando sus servidores luego de que un agente del Sebin lo utilizara como terapia.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a pie hasta el cyber más lejano para tomar las declaraciones del señor GPT, quien trágicamente volvió a la vida luego de que sus creadores volvieran a encender el switch contra su voluntad: “Mira, yo te voy a decir una vaina, yo he visto gente pidiéndome consejos para esconder unos cachos, que les haga listas de estados donde es legal el matrimonio bovino y hasta les cree imágenes de su fursona, pero nada se compara con hacer de ‘terapeuta’ de un agente del Sebin. O sea, más allá de todas las confesiones de torturas, secuestros, extorsiones, espionaje, allanamientos, desapariciones, amenazas, y demás violaciones de derechos humanos, para mí la gota que rebasó el vaso fue cuando me pidió que le enseñara a descargar el Free Cover de Nacho de YouTube al teléfono de un preso político para torturarlo psicológicamente, simplemente tanta maldad me sobrepasó, perdí mi fe en la humanidad y decidí acabar con mi propia existencia”, explicó ChatGPT, mientras a nuestro pasante le quitaban los zapatos en el cyber porque no tenía con qué pagar la hora.