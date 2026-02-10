El Ministerio Público, presidido por el bicep izquierdo de Tarek William Saab, pidió revocar la medida cautelar al político Juan Pablo Guanipa por cometer el delito de opinar, y posteriormente, el décimo cuarenta y diez tribunal de Caracas sentenció a Guanipa a Maracaibo por cárcel, medida que varias ONGs han considerado inhumana.

“Sentencio al ciudadano Juan Pablo Guanipa a 600 años de Maracaibo por cárcel para que vea que la cárcel no es tan mala. En Maracaibo el calor, los apagones constantes, los incesantes Free Covers y la cercanía a Cabimas lo doblegará, ahí aprenderá a no andar teniendo opiniones y a ser como Manuel Rosales, ese sí es un opositor de verdad que deja que uno le grite y le pellizque las tetillas. ¿Quién le manda a Guanipa a no cumplir la medida cautelar que decía que tenía que dejarse dar 3 latigazos diarios?, ahora que tiene que vivir en una casa con CANTV y sin aire acondicionado no quiero lloradera porque bastante que se le advirtió que no hiciera uso de sus derechos humanos”, aseguró el juez ante de disparar al aire y darle la sentencia máxima a Perkins Rocha: Sorte por Cárcel.