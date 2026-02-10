Tribunal sentencia a Juan Pablo Guanipa a Maracaibo por cárcel
El Ministerio Público, presidido por el bicep izquierdo de Tarek William Saab, pidió revocar la medida cautelar al político Juan Pablo Guanipa por cometer el delito de opinar, y posteriormente, el décimo cuarenta y diez tribunal de Caracas sentenció a Guanipa a Maracaibo por cárcel, medida que varias ONGs han considerado inhumana.
“Sentencio al ciudadano Juan Pablo Guanipa a 600 años de Maracaibo por cárcel para que vea que la cárcel no es tan mala. En Maracaibo el calor, los apagones constantes, los incesantes Free Covers y la cercanía a Cabimas lo doblegará, ahí aprenderá a no andar teniendo opiniones y a ser como Manuel Rosales, ese sí es un opositor de verdad que deja que uno le grite y le pellizque las tetillas. ¿Quién le manda a Guanipa a no cumplir la medida cautelar que decía que tenía que dejarse dar 3 latigazos diarios?, ahora que tiene que vivir en una casa con CANTV y sin aire acondicionado no quiero lloradera porque bastante que se le advirtió que no hiciera uso de sus derechos humanos”, aseguró el juez ante de disparar al aire y darle la sentencia máxima a Perkins Rocha: Sorte por Cárcel.