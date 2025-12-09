Cheverito llega a Oslo a ver qué resuelve

La exmascota del Ministerio de Turismo y primer venezolano en cruzar el Darién, Cheverito Eduardo Rojas, llegó esta mañana a la ciudad de Oslo, Noruega, donde espera acompañar a María Corina Machado durante la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, con la esperanza de conseguir algún cargo en un posible nuevo gobierno.

Tras obligar a nuestro pasante subpagado a endeudarse para llegar a Oslo, logramos tomar las declaraciones de Cheverito, quien comentó: “Coño, papá, yo ahorita estoy resteado con Maricori y con Edmundo, ¿estás claro? Porque desde que me botaron del Ministerio la vaina ha estado ruda, tocó rebuscarse haciendo Rappi en Colombia, después me fui por el Darién y estuve chambeando de Uber por allá en Colorado, pero me tocó autodeportarme porque el catire anda con una culebra ahí contra los venezolanos. Por eso estoy acá, apoyando a nuestra líder María Corina, que ojalá se aparezca de verdad, porque necesito hablar con ella a ver si me consigue una chamba por ahí en un ministerio, una alcaldía, ¿si me entiendes? Coño, la gente me reconoce, ¿sabes? Yo creo que puedo ayudar ahí alguito a reconstruir el país, echar pa’lante. Así sea un municipio, pues. Algo es algo, yo confío en que no me va a dejar morir”, explicó Cheverito, mientras nuestro pasante subpagado empezaba a sufrir los primeros síntomas de hipotermia debido a la poca protección del gorrito de Mérida que se llevó.