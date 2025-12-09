Venezuela se sigue posicionando como potencia mundial volviéndose un punto de encuentro para el planeta entero, y es que el gobierno de Nicolás Maduro acaba de anunciar vuelos semidirectos de Caracas a Madrid haciendo unas pocas escalas en Barbados, Moscú, Bogotá, Burkina Faso, Júpiter y unas poquitas más.



Con este ya serían un total de dos vuelos internacionales que llegan a la capital venezolana, siendo el otro un vuelo directo desde La Habana hasta el aeropuerto de la casa de Jorge Rodríguez, así lo aseguró Nicolás Jarol Maduro, jefe del chavismo, desde una rueda de tambor urbano en su jet privado: “Ese rumor de que en Venezuela y Venezuelo no hay vuelos es un pote de humo y huma, ¿verdac (sic), Cilita? En Venezuela tenemos dos vuelos que van pa’lla y que vienen pa’cá, es que Venezuela es una super ciudat (sic). Con la inauguración de este vuelo bolivariano socialista chavista comunitario endógeno de la patria todos podrán conocer la hermosa ciudad de Madrid, siempre que no estén sancionado por la Unión Europea y tengan las 45 visas necesarias para tomarlo, algo que sinceramente no es mi Europeo porque yo tengo mis 45 aviones, aunque es verdad que solo los uso para ir al Sambil porque en ningún lado me quieren, fascistas todos” concluyó Maduro antes de pegarle a la pared, fracturarse 3 dedos y mandarla a meter presa.