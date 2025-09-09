Luego de una histórica goleada ante Colombia, en la cual nuestra selección nacional pasó de vinotinto a morado al ser aporreada con seis tantos (aunque, hay que decirlo, logró evitar al menos 100 más) Venezuela se clasificó heroicamente –por undécimo novena vez en su historia– al Mundial de Béisbol.

El seleccionador vinotinto, Fernando “Bocha” Batista, ofreció declaraciones después del partido para felicitar a todos los jugadores: “Y sí, la verdad es que hicieron un trabajo increíble, estuve tan enfocado durante el partido viendo las mejores jugadas de Ronald Acuña Jr. que casi me pierdo el quinto y sexto gol que nos metieron, ¿viste? Ahora que lo pienso, debimos haberlo convocado, tal vez así le robaba unas bases a Colombia, o algo así, la verdad es que no entiendo muy bien este deporte, yo soy más de pádel”, explicó Batista, mientras cobraba su millonario sueldo por pedirle a ChatGPT que le planteara los partidos de la Vinotinto.