“Confío en que van a darlo todo en la cancha y ganarán el partido”, asegura el Bocha Batista sobre Brasil

El director técnico de la Vinotinto, Fernando “Bocha” Batista, reafirmó su convicción de que Venezuela sí irá al Mundial 2026 porque la selección de Brasil va a darlo todo en la cancha y ganará el partido contra Bolivia.



El seleccionador vinotinto también aseguró que su cuerpo técnico hará un esfuerzo sobrehumano analizando en detalle cada faceta del juego de Bolivia, para así asegurar que Brasil salga victorioso: “Hoy por hoy nuestros guerreros dependen de sí mismos en la cancha, lo cual significa sólo una cosa: tenemos que asegurarnos de que Bolivia pierda. Por eso nuestro staff está trabajando 24/7 con las últimas tecnologías de Fifa Manager 2013 para darle todos los consejos posibles al equipo brasileño, aunque nos tienen en azul desde la semana pasada. Al mismo tiempo, la FVF recibió a la selección colombiana con ron, antioqueño y tusi de bienvenida para felicitarlos por haber asegurado su participación al Mundial, así con suerte tal vez jueguen el partido con resaca, o borrachos, lo que sea que nos de una ayudadita, porque Romo no puede cargar con el equipo él sólo”, confirmó Batista, mientras le explicaba a Soteldo que todos los jugadores colombianos nacieron en Chile, a ver si lo motivaba a meterle unos goles.