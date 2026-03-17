Venezolanos viven el día más feliz de su historia después del 3 de enero

Tras derrotar a la selección de Estados Unidos, Venezuela acaba de hacer historia ganando por primera vez el Clásico Mundial de Béisbol, dándo a los venezolanos la mayor alegría que han vivido después del 3 de enero.

José Guillén, quien está viviendo en este momento la celebración junto a su familia en la ciudad de Caripe, comentó: “Coño, mi hermano, de verdad que no sé ni cómo reaccionar, uno como venezolano la verdad es que no está acostumbrado a recibir buenas noticias, ¿me entiendes? De paso así tan seguidas, primero lo del 3 de enero, que mi pobre hígado todavía no se recupera, ¿y ahora esto? No, compadre, yo creo que mañana no despierto de la pea”, explicó Joseph, mientras su familia destapaba la botella de bebida espirituosa que tenían guardada para una ocasión especial, porque la que sí valía plata ya se la bebieron.