Chamo viaja a Maturín para ver el partido completo de Bolivia y Brasil en el teléfono
Daniel Ángel Barrios sabe que hoy más que nunca es necesario evitar que la selección nacional haga la clásica “venezolanada”. Es por eso que viajó de Caracas a Maturín, atravesando cientos de alcabalas y milicianos mendigando, para ver de cerca el encuentro entre Bolivia y Brasil en su teléfono, donde realmente se decidirá el puesto de repechaje.
Enviamos a nuestro pasante subpagado a pie hasta Maturín, donde llegó después de una semana para tomar las declaraciones de Barrios, quien explicó: “Hermano, yo vine desde Caracas para darle todo mi apoyo al equipo, gritar lo más duro posible y con suerte hasta cuadrarse una miliciana, pero igual tengo que estar pendiente del partido de Bolivia y Brasil porque ahí es donde vamos a ver quién va para el repechaje, ¿sí me entiendes? Yo amo a la vinotinto, lo doy todo por esos 10 mochos y Romo”, concluyó Barrios, mientras armaba su propia antena satelital para poder tener señal en el estadio.