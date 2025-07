El FBI confirmó recientemente que la polémica lista de los clientes de Jeffrey Epstein existe y está bajo su control, pero que, si aparece el presidente de EE. UU., Donald Trump, entonces dicha lista nunca existió y fue un invento de los de la CIA.

Apenado por las recientes confusiones en redes sociales respecto a la lista, Nickelodeon Fury, jefe del FBI, ofreció una rueda de prensa: —Tenemos la lista con todos esos sádicos que le pagaban al proxeneta Jeffrey Epstein para que les cumpliera sus cochinadas. Incluso tenía hasta una página web para los pedidos llamada mamazon.com, y la usaremos para atraparlos a todos. Eso sí, la lista existe… pero si está el presidente, entonces no existe. Es más, no sé de qué me están hablando.Esta rueda de prensa es para confirmar que esa tal lista de Epstein no existe, y el que diga lo contrario es un rolo de pato financiado por la agenda LGBT+, es decir, La Pascualina. Así que se me van todos… vamos, a sus casas. ¿Ya vieron la película de la Fórmula 1? Epa, miren aquí este aparatico —dijo Fury, mientras un flash deslumbraba a los periodistas y les borraba la memoria.

Tras el incidente, varios medios intentaron recuperar las grabaciones del evento, pero se encontraron con que los archivos habían sido reemplazados por episodios aleatorios de Peppa Pig en árabe y un tutorial de cocina vegana dictado por un holograma de Michael Jackson. A pesar de la confusión, el FBI reiteró su compromiso con la transparencia, siempre y cuando no se le pregunte nada incómodo, ni se mencione la palabra “isla”, ni mucho menos “príncipe”.