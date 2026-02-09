Leito Oficial le invade la casita a Bad Bunny

Aprovechando que la propiedad se encontraba sola mientras el cantante puertorriqueño perreaba en la yarda 50, el influencer venezolano Leito Oficial invadió la famosa “casita” de Bad Bunny durante el show de medio tiempo del Super Bowl LX, declarándola “terreno ocioso” ante la mirada de millones de espectadores.

En el video se puede apreciar al joven Leonel Moreno aprovechar la distracción del espectáculo para robarle la billetera a Pedro Pascal, pedirle un autógrafo a Ronald Acuña Jr. y meterse en la casita con ayuda de varias señoras del consejo comunal, mientras indicaba: “Mi gente, la vuelta es invadir la casita del conejo malo, ¿capichi? Porque si no está habitada, estamos en nuestro derecho de espropiarla (sic). Se los digo yo, así pueden facturar parejo mientras recorren el mundo mundial pidiendo billete en las calles de las europas, comprando el mejor fentanilo de las chinas, sin tener que pisar ningún aeropuerto ni punto de migración, ¿capichi? Sin necesidad de andar como esclavo, haciendo dinero sin trabajar, mientras a los miserables los explotan en el trabajo, ¿capichi?”, explicó Moreno, segundos antes de que agentes ICE le partieran las extremidades mientras el estadio entero cantaba CAFé CON RON.