Asamblea Nacional aprueba nueva Ley Orgánica Anti-Guanipas

Microsegundos después de ser excarcelado, efectivos encapuchados del Cuerpo de Criminales y Policías Corruptos (CICPC) secuestraron nuevamente al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, en cumplimiento de la Ley Orgánica Anti-Guanipas, aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional tras una votación realizada de manera telepática por todos los diputados.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y redactor de la ley gracias a la ayuda del bruto artificial de la UNEFA, ofreció declaraciones: “Juan Pablo Guanipa salió en libertad plena con la condición de que no podía ser opositor, hablar con libertad ni poner gaitas a todos volumen en un Malibú tuning. Lamentablemente, incumplió todas las condiciones, lo que nos obligó a redactar y aprobar de manera instantánea, sin discusión y con la presencia de todos los disputados, la nueva Ley Orgánica Anti-Guanipas que prohíbe explícitamente ser Juan Pablo Guanipa dentro y fuera del territorio nacional, crimen que conlleva hasta 500 años de cárcel por ser una amenaza para la paz de este país. Con esta ley sólo buscamos la reconciliación nacional, donde todos los presos políticos estén libres siempre y cuando se callen la boca y nos hagan caso, para convivir con total tranquilidad”, explicó Rodríguez mientras Marco Rubio le avisaba por WhatsApp que el portaviones ya iba por Isla Tortuga.