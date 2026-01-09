Cubanos comienzan a cavar buscando petróleo que le interese a Trump

La detención de Nicolás Maduro ha desatado una ola de reacciones por parte de la comunidad internacional, los venezolanos celebran, los camarógrafos de VTV mandan currículos, la izquierda se indigna porque la dictadura chavista se desmorona, y los cubanos están buscando petróleo en su isla para tener la misma suerte que Venezuela.

Ya sea en La Habana, Camagüey o la casa de playa de Padrino López, no hay un solo rincón de Cuba que no esté siendo excavado en este momento para lograr su liberación, y un posterior Disneyland en Cienfuegos, así lo aseguró el cubano Armando Luis Pérez, quien pidió permanecer en el anonimato: “Desde que vimos como los Delta Force de los Estados Unidos se llevaron al singao de Maduro nosotros estamos hechos un arroz con Mango, bueno, un arroz porque ni mango hay. Si eso fue por tener petróleo nosotros necesitamos encontrar un yacimiento cuanto antes. Mire, le hemos ofrecido de todo a los gringos: que si pan con aceite, congrí… y ya porque todo lo demás lo tienen los Castro, pero se entiende la idea. Encontrar petróleo en Cuba es una prioridad, no importa si se lo quedan ellos con tal de que saquen a esos comemierdas y le echen una pinturita a la Habana, es más, le cosemos nosotros mismos el jumpsuit de Nike a Dïaz-Canel, hasta se lo damos orinado de una vez para que él no tenga que hacerlo”, concluyó Pérez mientras era denunciado por otro cubano que pasa las misma necesidades que él.