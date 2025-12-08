El Sindicato de Guacamayas Aéreas (SINGAR) suspendió indefinidamente todos sus vuelos en territorio venezolano debido a las alertas de seguridad emitidas por los Estados Unidos, afectando a miles de hogares sifrinos caraqueños, quienes trágicamente no podrán subir historias dándoles patilla, mango o chimó de comer desde sus balcones.

Guaky, líder del sindicato y ex-estrella de la Copa America 2006, ofreció declaraciones acerca de la sorpresiva decisión: “Compadre, ahorita la vaina está bien peligrosa, imagínate si antes teníamos que pelar el ojo para esquivar las redes de Richard Linares, ahora hay que andar con el triple de cuidado con esos buques en el caribe, los Sukhoi que se pueden caer en cualquier momento y los milicianos haciendo ejercicios militares con bombeadores y por las noches. Ahí está el compañero Guaiker en el hospital, porque lo alcanzó un silbador de madrugada. Entonces conchale, uno no puede exponerse de esa manera tampoco”, afirmó Guaky, mientras organizaba sus papeles para emigrar sacarse la nacionalidad brasileña gracias a un tatarabuelo brasileño.