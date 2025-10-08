El presidente de los Estados Unidos y del club de fans de R. Kelly, Donald J. Trump, criticó a la NFL por elegir a Bad Bunny como encargado del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl y sugirió reemplazarlo por un cantante más talentoso, reconocido y anémico como el presidente de Argentina, Javier Milei, quien recientemente inició su carrera como rockero.

Así lo confirmó el mandatario anaranjado durante el estreno de su nuevo reality show Venezuelan Hunting, en Fox News: “La verdad me parece ridículo, ridiculísimo, los más ridículo del mundo, se llama fútbol americano por una razón, ¿por qué no contratan un artista americano como en años anteriores? Como por ejemplo The Weeknd, Shakira con Jennifer López o incluso Coldplay. Además ni siquiera canta en inglés, ¿pueden creerlo? Es increíble, ¿cómo voy a entender las letras? Todos saben que en este país no nos gustan los subtítulos porque no sabemos leer. Si fuera mi decisión, elegiría a Javier Milei que acaba de lanzar su carrera como rockero, eso sí es música de verdad, la mejor música, no como Bad Bunny. Yo propongo que boicoteemos la NFL este año hasta que contraten a Milei, que tiene una voz increíble, me recuerda a una combinación entre Frank Sinatra, Yoko Ono y el cáncer de garganta. ¿Escucharon su versión de In The End? Impresionante, él debería cantar el Super Bowl”, afirmó Trump, mientras atrapaba venezolanos en Doral usando una caña de pescar con un tequeño de señuelo.