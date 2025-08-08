Estados Unidos ofrece recompensa de 50 millones de dólares por la cabeza del gobierno al que le compra petróleo

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó este jueves que se duplicó la recompensa por cualquier información que conduzca al arresto del mandatario venezolano y vendedor de petróleo a los EE.UU, Nicolás Maduro, pasando de US$25 millones a US$50 millones a tasa BCV para poder cubrir los pagos a Chevron.

El anuncio tuvo lugar en la sala de prensa de la Casa Blanca, donde Bondi lo acusó de crímenes que no podemos repetir porque no queremos que nuestro pasante amanezca en una cuneta: “Acabamos de ponerle la recompensa más alta en la historia de Estados Unidos a este criminal, igualada sólo por la de Osama Bin Laden, así que si alguien tiene información, la necesitamos, porque Richard Grennel es malísimo con las direcciones, fue para Caracas a negociar y aún así no nos sabe explicar cómo es que se llega hasta Miraflores. Por favor, escúchenme bien, necesitamos esta información, los cheques de Chevron están costando cientos de millones de dólares a los estadounidenses y todo es culpa de este criminal que nos está obligando a comprarle millones de barriles de petróleo todos los meses, ¡esto tiene que parar!”, exclamó Bondi entre lágrimas, mientras aumentaba a $100 millones de dólares la recompensa por mantener a Elias Jaua alejado de la Casa Blanca.