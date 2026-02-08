Guía básica del Pasante Subpagado para que entiendas el fútbol americano

“Vente para la casa para que veamos el Super Bowl”. Coño.

Si alguna vez has estado en esa situación, de decir “es que ese deporte es peluísimo, no lo entiendo”… ¡tranquilo, para eso está nuestro pasante! Después de una intensa sesión de motivación —un par de latigazos, él sabe las razones— lo pusimos a escribir este texto para ayudarte a entender el fútbol americano. En realidad es un deporte sencillo; ¡échale bola lo sencillo que es el favorito de los gringos! 100% más difícil, complejo y enredado es el béisbol, y ahí vas tú, diciendo que eres un experto en eso. Así que sácate esa idea errada de la cabeza, lee de qué va esto y prepárate para disfrutar el Super Bowl.

¿Qué es? El fútbol americano es un deporte creado por alguien que amaba el cronómetro, las reglas y darle puntos absurdos a las jugadas. Y por favor, deja ir el chiste ese de decir “Ay, ¿pero por qué lo llaman fútbol si no se juega con los pies?”. Ya todos lo hemos oído.

Lo básico. El fútbol americano se juega entre dos equipos de 11 jugadores cada uno. El objetivo es simple: un equipo ataca y trata de llevar un balón ovalado hasta la zona de anotación del equipo que defiende. Esa zona se llama end zone y entrar ahí con el balón es como la madrugada del 3 de enero: motivo de celebración y gritos exagerados, aunque en el fondo nadie termine de entender muy bien qué carajo fue lo que pasó.

¿Cómo se juega? Cada vez que el equipo atacante tiene el balón, tiene cuatro intentos (llamados downs) para avanzar —corriendo o lanzando el balón— al menos 10 yardas. Si lo logra, se gana otros cuatro intentos. Si no, el balón pasa al otro equipo y ahora cambian de roles: el que atacaba defiende, y el que defendía ataca. Es decir: todo se resume a cuatro oportunidades para avanzar o entregar la dignidad.

¿Cómo es la puntuación? Los puntos se consiguen principalmente de tres formas:

– Touchdown (6 puntos): cuando un jugador del equipo que ataca entra con el balón a la end zone del otro equipo.

– Patada extra (1 punto): un mini-bono después del touchdown, consiste en patear la pelota entre los dos postes amarillos que parecen pintados por el INTT. A veces, cuando apremia el tiempo, en vez de patear el puntico extra se ponen agallúos e intentan hacer una nueva anotación en esta jugada específica; eso vale 2 puntos. No preguntes por qué, así lo inventaron ellos.

– Gol de campo (3 puntos): cuando estás cerquita-cerquita pero no pudiste anotar —como le pasa a nuestro pasante con su jeva— el equipo atacante puede patear el balón y tratar de meterlo entre los dos postes. Es la apoteosis del conformismo: el propio peor es nada.

¿Cuánto dura el juego? El partido dura 60 minutos, divididos en cuatro cuartos. Pero no te emociones: esos 60 minutos pueden tardar tres, cuatro o cinco horas reales porque el reloj se detiene constantemente para repeticiones, anuncios, pausas tácticas, sacar del campo a algún jugador moribundo, anuncios y decisiones arbitrales, comerciales, pausa para decir que los comerciales son una mierda, pausa para preguntar quién quiere más cerveza y pausa para limpiar la cerveza que tumbó el maldito borracho ese.

¿Qué es el Super Bowl? Es la final del campeonato de la NFL. Ahí se enfrentan los dos mejores equipos: el campeón de la Conferencia Americana y el de la Nacional. Deportivamente es importante. Culturalmente es un fenómeno. Publicitariamente es una demencia. Durante el Super Bowl pasan cosas extrañas: personas que nunca ven fútbol americano se reúnen a atragantarse con cantidades obscenas de comida, comentar los comerciales como si fueran jurados de los premios ANDA, ver el show de medio tiempo para terminar dándose cuenta que están viejos porque no conocen a los artistas e interrumpir al único que le para bolas de verdad al juego para pedirle que se los explique otra vez.

En resumen: un juego de fútbol americano es estrategia, fuerza, pausa, avanzar a como dé lugar, pelear cada milímetro —o mejor dicho, cada pulgada, porque es deporte gringo— y decir muchas veces “ay, no entiendo”. El Super Bowl es todo eso, pero con fuegos artificiales, cantantes famosos, tickets a precios incomprables y gente borracha que grita “¡eso era falta!” sin saber por qué.

Y ahora ya sabes lo suficiente para asentir y decir con propiedad ”Sí, claro, este es el tercer down”. Solo verifica que el juego ya haya comenzado, por fa.