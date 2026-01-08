Suiza confisca nave espacial Gucci de Nicolás Maduro

Esta semana, el Consejo Federal de Suiza decidió congelar con efecto inmediato todos los activos del exdictador y compañero de celda de Tekashi 69, Nicolás Maduro, entre los que se encontraban aproximadamente diez mil trillardos de billones de dólares y una nave espacial Gucci edición limitada importada desde Andrómeda.

Martin Pfister, miembro del Consejo Federal y amigo personal de Lord Voldemort, confirmó la información: “Justamente ayer nos dimos cuenta de que todo ese dinero, oro y vehículos intergalácticos estacionados en nuestras bóvedas eran realmente riquezas robadas a los venezolanos. Normalmente nosotros hacemos una labor muy minuciosa para evitar estas situaciones, como preguntarle directamente: ‘Señor Maduro, ¿de dónde sacó todo este dinero?’. A lo que nos dijo que jugando parley. ¿Qué razón teníamos para creer lo contrario? Pero tras su captura, ahora que no puede disfrutarlo, decidimos congelar sus activos con efecto inmediato”, concluyó Pfister, mientras salía a dar una vuelta en el Megazord Louis Vuitton de Adamantium que también le decomisaron a Maduro.