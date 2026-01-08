Izquierdistas del mundo salen a protestar por la falta de dictadura en Venezuela

Cientos de ciudadanos partidarios de la izquierda mundial salieron esta mañana a las calles para protestar y castigar al mundo con su despiadado violín, e indignados por la falta de dictadura en Venezuela. Sosteniendo pancartas mal hechas con los brazos en alto, infligieron violencia nasal contra la población mientras denunciaban que los venezolanos estaban muy felices para haber vivido una invasión extranjera.

Aprovechamos que nuestro pasante subpagado llegó a Madrid de polizón en un buque para tomar las declaraciones de Fernando Fernández del Fernán, un español que se autodenomina experto en política venezolana tras leerse dos párrafos en Wikipedia: “Venga, que estamos acá protestando porque no puede ser que Venezuela ahora mismo esté sufriendo una escasez de dictadura. Todavía tienen un poquito, pero es que falta más, ¡joder! Además, es incomprensible que Trump se haya llevado a Maduro, el principal causante de que se fueran del país, y tú los veas aquí con sus bolsos de Glovo celebrando mientras nos roban el trabajo, se apoderan de Salamanca, nos quitan a las mujeres y además cobran todas las ayudas sociales y salen a robar a la vez que gentrifican toda la ciudad. ¡Hasta cuándo! Exigimos la inmediata liberación de Nicolás Maduro para que regrese su dictadura y los meta presos a ellos por fascistas”, aseguró Fernández, mientras le pedía a sus padres que le enviaran un Bizum para poder comprarse un café.