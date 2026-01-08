Chavistas preocupados porque PDVSA dejará de ser una cooperativa de mototaxis

Corre el temor en las filas chavistas de que la empresa estatal PDVSA deje de ser una cooperativa de mototaxis para volver a producir petróleo, afectando seriamente los niveles de “chikilukeo” nacionales e invisibilizando toda la cultura e historia de las prestigiosas motopiruetas.

“PDVSA siempre ha significado Parrilleros Venezolanos Socialistas en Alta. No nos pueden hacer esto porque ni siquiera sabemos sacar petróleo. Aquí no se produce ni un Yuky-Pak de crudo desde que llegó la revolución; nosotros somos una cooperativa de mototaxis y/o colectivos activa para levantar el país y la trompa de nuestras motos a punta de carreras. Lo del petróleo era un cuento para que los chavistas de otros países nos protegieran, pero el único que sabía sacar eso era el chino José Miguel, y solo le sacaba el de su jefe Xi Jin Pinga, nada más. ¡Sé serio, Donald Trump! Te dejamos tarifa única de cinco dolitas la carrera y lo dejamos así, ¿fuego?”, concluyó el presidente de PDVSA antes de disparar las acciones de la estatal haciendo la motopirueta más violenta jamás vista.