Señora que asegura tener la lista de Epstein en verdad solo está leyendo las celebridades más riquiquitas según La Patilla

Como en el internet y en las conversaciones de nuestro pasante con su novia; no todo lo que se lee es cierto. Son millones de noticias falsas las que aparecen día a día en las redes sociales, y son muchas las personas que creen estos bulos y los replican, como es el caso de Josefa Oropeza, una maestra jubilada de 67 años, que aseguró a todos sus contactos que tenía en su posesión la lista de las celebridades que viajaron a la isla de Jeffrey Epstein, cuando en realidad, Oropeza sólo estaba leyendo la lista “Celebridades Más Riquiquitas del 2023 (FOTO) + (UFFF PAPASITO) + (SIN CAMISA)” del medio de comunicación venezolano, La Patilla.



Oropeza, quien hasta hace unos años le recordaba a sus estudiantes que no todo lo que sale en internet es real y que mucho de lo que aparece es desinformación, aseguró convencida: “Aquí tengo la lista de todos los degenerados que viajaron para esa isla diabólica, sale nada más y nada menos que Tom Hanks, Ben Affleck, un señor en silla de ruedas que habla como la contestadora, Baneskin, Bill Clinton, Coquito y muchísimos pervertidos más. ¿No vieron? Esa lista la acaba de publicar el medio NoticiasChivacóa24NewsRealRealOficial ahí en X. Es que los jóvenes de ahora tienen toda la información en esos teléfonos pero no saben qué buscan. Los nietos míos se la pasan todo el día diciéndome que esas cosas son falsas y no sé qué, pero mira, aquí que lo dice esta cuenta que puso una imagen en blanco con muchos nombres del partido demócrata, obviamente eso tiene que ser real, aunque lo que no sé es porque todas esas personas salen sin franela con unos cuerpazos, debe ser una cosa del internet de ahora, antes el internet era mejor”, sentenció Oropeza minutos antes de enviar una cadena de Whatsapp que asegura que Chávez sigue vivo.