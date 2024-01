Gente que no entendió de qué trataba Avatar anuncia fiesta con temática de Avatar en Canaima

Si las fiestas en la cima de un tepuy, las mega construcciones en Los Roques o montarle las tetas a un mono capuchino no son acciones suficientes para demostrar que al lavado de dinero en Venezuela no le importa la naturaleza. Esta vez, la empresa SoulSound anunció un festival de música electrónica en Canaima con la temática de la película de James Cameron, Avatar, para demostrar que entendieron cero de lo que se trata Avatar.

Eduardo Figuera, un portavoz de la empresa detrás del evento y quien ha visto Avatar 7 veces bajo los efectos de diferente estupefacientes, explicó: “Bro, la gente mal entendió todo. O sea, el festival no es en Canaima, pues. Primero vamos a hacer el festival en sí en Caracas, en el pueblo de Galipán. O sea, no en Galipán como tal pues, porque eso no se puede, pero ahí al ladito pues, ¿sabes? Y va a ser con temática de Avatar, para sentirnos así como los panas azules que gozaron full en el bosque en esa película, ¿estás claro? Y después vamos a tener una ‘Adventure Experience’ en Canaima como cualquier turista, ¿sabes? Para rumbear así tal cual como si fuera un festival, así igualito, pero sin alcohol porque eso contamina, puras pepas, pues. Y popper, porque somos inclusivos también, oíste”, concluyó Figuera, mientras publicaba una foto en Instagram con una guacamaya de contrabando con el caption “amo la naturaleza”.