Rumba en tepuy con Osmel deja saldo de mono capuchino con las tetas hechas

Enchufados en costosos trajes que obviamente no son para montaña, lentejuelas contaminando el medio ambiente y un mono capuchino con una operación de aumento de senos fue el saldo que dejó la fiesta ilegal organizada por personas cercanas al gobierno de Nicolás Maduro el pasado domingo. Según informaciones de algunas ONG dedicadas a resguardar Canaima, el impacto ecológico de la presencia de “El Zar de la Belleza” Osmel Sousa, en dicho festejo generó consecuencias graves al hábitat natural que ahora ve a sus especies obligadas a salir con hombres mayores para financiarse cirugías estéticas.

Mientras seguía contaminando el medio ambiente con escarcha, canutillos y plumas de pavo silvestres, Sousa, reconocido missógino… perdón, missólogo, nos ofreció una pequeña declaración sobre el escándalo de los tepuyes: “A mi me encanta Canaima, pero lo que no me gustó fue ese poco de monos gordos asquerosos sin ninguna pinturita de uñas o una cosa limpia vale. Así que bueno, agarramos a uno que estaba por ahí y lo pusimos fabulosa, esa seguramente va a ganar el Miss Canaima este año. Ya estoy llamando a Richard para que venga con sus guacamayas”, finalizó el missólogo mientras sospechaba si hacerle una rinoplastia y una bichectomía a una tonina.

Por su parte, el mono quién ahora ostenta un busto de copa 34D, comentó sobre su trabajo con Sousa: “hu hu huhUhu huhuuu HuHUU huhuhuu HuHUHUHU tengo hambre maldita sea, no me dejan comer nada. hUhuNHUhUhu HUUU huhuh, no sí, la que no va para el miss”, finalizó el capuchino mientras se montaba a una mata entaconado.