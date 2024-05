Fiscal anuncia que no tomará denuncias que tengan menos de 5000 likes

El fiscal general de la República y poeta de gimnasio, Tarek William Saab, explicó a través de su cuenta oficial de X (Twitter) que el Ministerio Público no tomará en cuenta ninguna denuncia que tenga menos de 5000 likes, sea tendencia en redes sociales y esté acompañada de un baile de TikTok.

“Vivimos en una era digital, de redes sociales, el Ministerio Público no tiene tiempo para andar resolviendo peleítas y robos que nada más le interesan a los involucrados,”, explicó Saab, mientras subía otra foto a Instagram donde se le marcara descaradamente la entrepierna. “Nosotros lo que necesitamos son likes, me gusta, retuits, compartidos, que las mamás posteen fotos y poemas míos en sus estados de WhatsApp, ese es el verdadero objetivo de este ente público. Por eso establecimos nuevos requisitos a la hora de aceptar denuncias, deben tener obligatoriamente al menos 5000 likes en conjunto entre todas las publicaciones en redes sociales o lograr que el algoritmo lo vuelva tendencia, y debe estar acompañado de un baile de TikTok, o en su defecto un storytime, por ejemplo, ‘storytime de la vez que me estafaron comprando por Marketplace’, etiquetando las redes sociales del Ministerio Público así como de mi persona como tal”, aseguró Saab, mientras subía una foto con los zapatos Balenciaga más feos que se han visto en la vida en Instagram.