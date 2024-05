Censo aprovechara visita de Maria Corina a Tucupita para contar la población real de Delta Amacuro

El Instituto Nacional de Estadística, al igual que el resto del mundo, desconoce completamente cuántas personas realmente residen en Delta Amacuro, si es que en realidad existe o es una simulación. Por esta razón, aprovechó la visita de la líder opositora María Corina Machado, conocida por atraer multitudes a dondequiera que vaya, al pueblo de Tucupita para finalmente actualizar el censo y resolver este misterio de una vez por todas.

Wilberto Castillo, trabajador del INE que se encontraba trabajando por primera vez desde 2011, ofreció más detalles sobre el operativo: “Mira, qué fastidio esta situación, ¿cómo es posible que me hagan trabajar siendo empleado público? Este gobierno ya no se aguanta, por eso la gente está tan entusiasmada con María Corina. Pero bueno, tenemos que aprovechar esta visita, porque cualquier otro día que no sea hoy, esto está más vacío que un concierto de Omar Enrique. En cambio, cuando esa mujer pase por las calles montada en un Corsa, verás cómo sale toda esa multitud y podremos hacer una estimación aproximada, porque hacemos lo que podemos para determinar cuántas personas hay en esta localidad. A ver si finalmente acabamos con los rumores de que este pueblo no existe”, explicó Castillo, quien aún no se daba cuenta de que él también forma parte de la situación que critica.