Inauguran el Zara más grande de Latinoamérica en el país más pelabola de Latinoamérica

La marca española Zara, volverá a Venezuela tras tres años de ausencia en el país, dos locales en el centro comercial Sambil, la convertirán en la tienda Zara más grande de Latinoamérica, para atender el enorme mercado del país más pelabola de Latinoamérica.

Enviamos a nuestro pasante subpagado con su ropita de segunda mano a la enorme tienda de ropa para averiguar qué opinaban los ciudadanos de a pie: “Bro, la verdad es que estoy contento porque ya estaba cansado de buscar por horas en Trakis hasta conseguir una franela medio decente para salir con las mentirosas, ¿sabes? Además es enorme, yo creo que le pueden meter una cancha de pádel acá adentro y todo, porque no sé si hace falta tener 500 maniquíes con chaquetas rotas y pantalones tubito, igual no es como que haya tanta gente con esos precios. Cuando termine de gastarme el sueldo del año acá, voy a irme directo para la plaza Altamira para que un tiktoker me pregunte cuánto costó mi outfit y decirle que lo compré en Zara”, afirmó Gabriel Fernández, mientras nuestro pasante aprovechaba la espaciosa tienda y se mudaba a uno de los probadores.