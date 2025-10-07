Trump despliega a Marc Anthony en el Caribe para acabar con la cocaína

El presidente de los Estados Unidos de América y ex mejor amigo de Jeffrey Epstein, P.Diddy y Elías Jaua, Donald Trump, dio a conocer la fase 2 de su plan para acabar con todo tipo de estupefacientes en el Mar Caribe que consiste en desplegar a Marc Anthony con dos semanas en abstinencia.

Mientras le ponía música de Sandy y Papo a Marc Anthony para amplificar su sed de polvo blanco, Trump anunció que pronto liberaría a “la bestia”: “Yo vi a Marc y le dije Marc, te tengo un proyecto, un bello proyecto, el mejor proyecto de todos. Te voy a soltar en el Caribe para que aspires toda la cocaína posible, la CIA ha estudiado tu potencial y estamos seguros de que no quedará ni una bolsa sin oler, ni siquiera Hunter Biden tiene tu potencial. Ya verán esos lancheros cuando se les monte Marc Anthony ‘de vuelta pa’ la vuelta’, y aspire hasta los rompe colchón que llevan de merienda, en solo cuestión de horas no existirá el color blanco en el Caribe y estaremos riendo y cantando valió la pena”, concluyó Trump antes de que el cantante impulsara a uno de los destructores americanos solo con el poder de succión de su nariz.