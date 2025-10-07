Louis BPM anuncia su Tiny Desk en oficina de Miraflores

El artista independiente y sin colores políticos más allá del rojo, Louis BPM, sorprendió a sus miles de fans en la Milicia Bolivariana anunciando su nuevo Tiny Desk. Un concierto íntimo, acústico y revolucionario grabado desde una oficina en Miraflores, en donde planea deleitar a decenas de empleados oficialistas cantando su única canción 68 veces.

Tras el anuncio, Luis Ramón López López, cuyos apellidos no sorprenden al escucharlo hablar, emitió un comunicado para dejar en claro que la reciente polémica no afectó su carrera en lo absoluto: “Acho cabrón, ¡tamo’ más activo’ que nunca, mamabicho! Este conciertito va a estar bien hijueputa, bien especial, porque vamo’ a tener unos invitao’ durísimo’ también con Dame Pa’ Matala, Hany Kauam, y hasta vamo’ a sacar del retiro al mismísimo Roque Valero, cabrón. Esta va pa’ to’ esos que me tiraban hate, que decían ‘ya ese cabrón se apagó’, ¡mira ahora, puñeta! Tengo conciertazo programa’o en el Suena Caracas, en el DracuFest, y en el ChavezMusicSound allá en el Cuartel de la Montaña. Acho, vamo’ a romper bien feo, papi”, declaró López López, quien además ejercerá como Ministro de del Poder Popular para los Tiny Desk Bolivarianos.