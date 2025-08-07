CONTUNDENTE: Alto Comisionado de la ONU prende palo santo para enviarle buenas vibras a Venezuela

Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ofreció una actualización sobre la posición de la ONU sobre la crisis en Venezuela prendiendo un palo santo, haciendo una danza tribal y enviando toneladas de ayuda humanitaria en forma de buenas vibras.





“No se preocupen más por las violaciones de derechos humanos en Venezuela, ya llegó la pachamama para salvarlos a todos, solo inhalen aire lentamente y sientan las buenas vibraciones del palo santo y este incienso de lavanda para contrarrestar los cachazos de la DGCIM. Además, estoy portando este collar de cristales curativos para aliviar la crisis sanitaria y vi todo Naruto para dominar el arte de sanar a través del chakra, tómense todos de las manos e iniciemos esta cadena de sanación de países jodidisimos” anunció Türk antes de convocar una votación para hacerle la constelación familiar a los representantes del chavismo en la ONU.