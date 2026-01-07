Trump decepcionado tras descubrir que lo que manda Hidrocapital por las tuberías no es petróleo sino agua sucia

El presidente de los Estados Unidos y Venezuela, Donald J. Trump, sufrió una gran decepción esta semana. Luego de capturar a Nicolás Maduro con el objetivo de quedarse con todo el petróleo que reciben los venezolanos en sus casas, descubrió que lo que sale de las tuberías realmente no se trataba de petróleo sino de agua sucia enviada por Hidrocapital.

Así lo confirmó el enviado especial de la Casa Blanca, Peter Farnsworth, tras observar al mandatario estadounidense romper su premio Fox News de la Paz en medio de la frustración: “Al Presidente se le vio visiblemente alterado tras recibir el reporte oficial explicando que el líquido negro, espeso y áltamente tóxico e inflamable que sale de las tuberías en Venezuela nunca fue petróleo sino una especia de agua contaminada enviada por Hidrocapital. Hasta hace pocas horas Trump y todo el gabinete de gobierno estaba convencido que los venezolanos bebían petróleo por la mañana, se bañaban con totumas de petróleo y hasta coleccionaban petróleo en baldes en los baños por diversión. La verdad es que Trump se puso triste al caer en cuenta que los cubanos, chinos, rusos, iraníes, las islas caribeñas y hasta Naomi Campbell han disfrutado más del petróleo venezolano que los mismos venezolanos”, detalló Farnsworth, mientras mostraba los planos de su próxima mansión en el Zulia para vigilar su futuro pozo petrolero personal.