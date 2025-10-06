Revocación del TPS dispara el matrimonio entre venezolanas y gringos feos

Tras la decisión de la Corte Suprema que permitió al gobierno de Donald Trump suspender el TPS para los venezolanos, se disparó el registro de matrimonio con un aumento de más de 100.000 licencias en las últimas 24 horas, marcando un incremento sin precedentes en las uniones entre venezolanas y gringos feos, pobres y, en algunos casos, incluso indigentes.

Conversamos con Thomas B. Serrows, quien compartió su opinión luego de haber oficializado 974 alianzas divinas en los últimos 40 minutos, durante una maratónica jornada en la parroquia Our Virgin of the Little Chinese, en la ciudad de Doral: “Gracias a Dios por la eliminación del TPS, el negocio… Digo, la iglesia está avanzando muy bien, estamos casando venezolanas con los primeros gringos que se consiguen, feos, flacos, gordos, mochos, a veces hasta se los conseguimos nosotros, porque el amor no tiene preferencias ante los ojos de Dios. Bien nos enseñó Jesucristo que bienaventurados son los que aman por necesidad, porque de ellos será la Green Card. Salen de aquí felices y se van a vivir dentro de su Corolla 2027 sacado a crédito por 30 años. Al final del día, Dios nos pone un reto de frente es porque también nos dio una boca para superarlo y un Zelle para que tu cura de confianza te firme el documento. Ya saben, estamos a la orden”, explicó el padre Serrows mientras oficializaba el Santo Matrimonio entre una sifrina caraqueña y un señor de Louisiana de 63 años.