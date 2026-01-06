Guardia de Honor neutraliza con éxito peligrosa nube imperialista
La Guardia de Honor venezolana informó de otro éxito en sus filas porque después de sólo cinco mil balas, cuarenta misiles y doce piedras lograron repeler el ataque de una nube imperialista que claramente venía desde Estados Unidos.
El Mega General Sayayin Fase 3, Pablo Parra Parra, dió el balance de la operación luego de ser condecorado con cinco réplicas de la espada de Bolívar, un combo parrillero y una moto cero kilómetros: “El objeto volador en estado gaseoso de tipo fascista fue neutralizado, pueden estar tranquilos. Gracias a la rápida respuesta de nuestros soldados, que andan con una dieta exclusiva de chimó, logramos neutralizar esa nube imperialista trumpista stragerthingcista. Al principio nos dió miedo disparar, pero en lo que la nube formó una cara como de estudiante de comunicación social nos volvimos locos, ahí sí le dimos con todo, hasta una lacrimógena le echamos para que no se meta con nuestro petróleo que es de China, Rusia, Irán, Pablo Iglesias y Cuba también”, concluyó el general antes de notificarle a su tropa que las balas fallidas las descontarán del salario.