Gobierno ordena seguir la vida con normalidad pero tampoco demasiada porque sino es traición a la patria

El nuevo gobierno de Venezuela —que es casi el mismo de antes— ordenó a la población retomar las actividades económicas, la vida cotidiana y las infidelidades con total normalidad; pero tampoco demasiada, porque el exceso de dicha normalidad será considerado una celebración imperialista y será juzgado como traición a la patria.

Así quedó establecido en la Gaceta Oficial Nº M4DUR03ST4SPR3S0W3J3L3, según explicó el abogado penalista de la UNEFA, Pedro Luis Barradas: “Te explico la situación claro y raspao: Esta Gaceta, firmada telepáticamente por el exmandatario Nicolás Maduro mientras estaba en un buque gringo, decreta normalidad absoluta para todos los venezolanos, venezolanas y venezolanes. ¿Por qué? Porque aquí no pasó fue nada. Yo no vi que bombardearon ninguna ciudad, ningún militar salió herido y ese ataque jamás sucedió. Pero oído al tambor señores: legalmente tampoco puedes andar muy tranquilo sonriendo por la calle o feliz, porque esa actitud califica como celebración fascista, imperialista y marcorrubiosista. Así que yo lo que recomiendo es que sigan haciendo su vida como antes y como antes digo, que salgan a la calle, pero mosca con andar demasiado contentos como que pasó algo. Eso da para cargos de traición a la patria, con penas de hasta 500 años de cárcel o una transferencia de $5.000 por Zelle —repartidos entre la PNB, la GNB y la DGCIM— al momento de la captura”, sentenció Barradas, justo antes de que se lo llevaran detenido por cargar una gorra de los Yankees.