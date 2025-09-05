Fanáticos de la Vinotinto celebran que Bolivia también perdió
Ayer millones de fanáticos vinotinto celebraron eufóricos tras finalizar el partido contra Argentina. No porque el resultado, el juego o incluso el partido haya sido bueno, sino porque a Bolivia también le metieron tres goles, manteniendo viva la esperanza de tener un puesto de repechaje para ir al Mundial 2026.
A las afueras de un bar de Barquisimeto donde pasaban el partido, Andrés Alberto Barradas utilizó los últimos vestigios de consciencia que le quedaban tras beber al menos 18 litros de anís con cocuy para contarnos su opinión:
“¡AAAAAAHH VIVA LA VINOTINTOOOOOooOOOOOOO! Broooooo, jugamos horrible y tuvimos -100% de posesión pero ¡NO ME IMPORTAAAAA NADAAAAA! Escúchame muy bien, ¡QUE A BOLIVIA TAMBIÉN LE DIERON MACHETEEEEEEE! Nosotros tenemos que enfocarnos es en ir al mundial pase lo que pase, o por lo menos clasificar al repechaje y después hacer la vinotintada frente a un equipo de carpinteros de Nueva Zelanda o una vaina de esas pa’ donde provoca emigrar, ¿si o no? ¿AH? DÍGALO AHÍIIIIII”, sentenció Barradas, mientras se desmayaba en la acera.