La fe de la Vinotinto está en terapia intensiva por su mala racha en las clasificatorias al mundial, sin embargo, tiene sin cuidado a su entrenador Bocha Batista, quien aseguró que el mundial de fútbol no es lo importante en este momento sino que la selección se concentre en votar en el mundial de desayunos del streamer Ibai Llanos.





“Hay que plantearse objetivos claros y realistas, hoy estamos de júbilo pues Argentina solo nos metió 3 goles y no los 45 habituales, poco a poco vamos mejorando. Además, el fútbol es solo un juego, lo realmente importante se viene pronto y es la gran final del mundial de desayunos de Ibai, ya toda la selección se está creando varias cuentas en redes sociales para multiplicar el voto y pedirle al streamer que incluya la cachapa con queso de mano en el 11 inicial porque a la final lo que quiere Venezuela no es una simple copa sino ejercer su derecho al voto y que se respete, así sea en likes a través de un tiktok” comentó el estratega antes de probar una nueva estrategia con el equipo llamada “intentar meter goles”.